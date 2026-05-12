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12/05/2026 02:22
Iran:daremo a Trump una sonora lezione 
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 Iran:daremo a Trump una sonora lezione 
 L'Iran è pronto a "dare una lezione"   
 agli Usa in caso di attacco.           

 Lo ha detto il presidente del parlamen-
 to iraniano Ghalibaf,in risposta al    
 presidente Trump per il quale il cessa-
 te il fuoco in Medio Oriente è appeso a
 un filo."Le nostre forze armate sono   
 pronte a rispondere e a dare una lezio-
 ne per qualsiasi aggressione.Una catti-
 va strategia e decisioni sbagliate por-
 tano sempre a risultati negativi. Il   
 mondo lo sa già. Non c'è alternativa se
 non accettare i diritti del popolo ira-
 niano", ha aggiunto Ghalibaf sui social

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