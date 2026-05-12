2.22 Iran:daremo a Trump una sonora lezione L'Iran è pronto a "dare una lezione" agli Usa in caso di attacco. Lo ha detto il presidente del parlamen- to iraniano Ghalibaf,in risposta al presidente Trump per il quale il cessa- te il fuoco in Medio Oriente è appeso a un filo."Le nostre forze armate sono pronte a rispondere e a dare una lezio- ne per qualsiasi aggressione.Una catti- va strategia e decisioni sbagliate por- tano sempre a risultati negativi. Il mondo lo sa già. Non c'è alternativa se non accettare i diritti del popolo ira- niano", ha aggiunto Ghalibaf sui social