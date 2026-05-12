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2.22
Iran:daremo a Trump una sonora lezione
L'Iran è pronto a "dare una lezione"
agli Usa in caso di attacco.
Lo ha detto il presidente del parlamen-
to iraniano Ghalibaf,in risposta al
presidente Trump per il quale il cessa-
te il fuoco in Medio Oriente è appeso a
un filo."Le nostre forze armate sono
pronte a rispondere e a dare una lezio-
ne per qualsiasi aggressione.Una catti-
va strategia e decisioni sbagliate por-
tano sempre a risultati negativi. Il
mondo lo sa già. Non c'è alternativa se
non accettare i diritti del popolo ira-
niano", ha aggiunto Ghalibaf sui social