Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
12/05/2026 10:09
Ministero: uomo veneto negativo a virus 
  10.09                                 
 Ministero: uomo veneto negativo a virus
 Il paziente veneto "ha effettuato il   
 test ed è negativo all'Hantavirus".Così
 il direttore della Prevenzione al mini-
 stero della Salute, Campitiello, inter-
 vistata a Radio Anch'io su Rai Radio 1.

 "Ma non significa che non potrebbe un  
 domani positivizzarsi. Lascia ben spe- 
 rare che sia asintomatico. La misura di
 sanità pubblica è sicuramente sempre la
 quarantena e la sorveglianza",ha detto.
 "Asintomatici, in sorveglianza attiva e
 in isolamento fiduciario,non obbligato-
 rio", i 4 passeggeri dell'aereo su cui 
 viaggiava la donna morta in Sudafrica.

Torna Indietro