10.09 Ministero: uomo veneto negativo a virus Il paziente veneto "ha effettuato il test ed è negativo all'Hantavirus".Così il direttore della Prevenzione al mini- stero della Salute, Campitiello, inter- vistata a Radio Anch'io su Rai Radio 1. "Ma non significa che non potrebbe un domani positivizzarsi. Lascia ben spe- rare che sia asintomatico. La misura di sanità pubblica è sicuramente sempre la quarantena e la sorveglianza",ha detto. "Asintomatici, in sorveglianza attiva e in isolamento fiduciario,non obbligato- rio", i 4 passeggeri dell'aereo su cui viaggiava la donna morta in Sudafrica.