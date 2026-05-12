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10.09
Ministero: uomo veneto negativo a virus
Il paziente veneto "ha effettuato il
test ed è negativo all'Hantavirus".Così
il direttore della Prevenzione al mini-
stero della Salute, Campitiello, inter-
vistata a Radio Anch'io su Rai Radio 1.
"Ma non significa che non potrebbe un
domani positivizzarsi. Lascia ben spe-
rare che sia asintomatico. La misura di
sanità pubblica è sicuramente sempre la
quarantena e la sorveglianza",ha detto.
"Asintomatici, in sorveglianza attiva e
in isolamento fiduciario,non obbligato-
rio", i 4 passeggeri dell'aereo su cui
viaggiava la donna morta in Sudafrica.