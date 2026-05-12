17.45 Giro:4a tappa a Narvaez,Ciccone in rosa Dopo le prime 3 tappe in Bulgaria e il lunedì di riposo,la Calabria 'battezza' il ritorno in Italia del Giro.La quarta frazione, Catanzaro-Cosenza di 138km, è terreno per velocisti (solo una salita intermedia non impossibile, dove però crolla Silva)e ad aggiudicarsela è Jho- natan Narvaez. Al termine di una volata lunghissima, l'ecuadoriano precede sul traguardo il venezuelano Aular e uno splendido Giulio Ciccone. Il terzo posto più l'abbuono regalano al corridore abruzzese il primato nella generale: è lui la nuova maglia rosa.