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12/05/2026 17:45
Giro:4a tappa a Narvaez,Ciccone in rosa 
  17.45                                 
 Giro:4a tappa a Narvaez,Ciccone in rosa
 Dopo le prime 3 tappe in Bulgaria e il 
 lunedì di riposo,la Calabria 'battezza'
 il ritorno in Italia del Giro.La quarta
 frazione, Catanzaro-Cosenza di 138km, è
 terreno per velocisti (solo una salita 
 intermedia non impossibile, dove però  
 crolla Silva)e ad aggiudicarsela è Jho-
 natan Narvaez. Al termine di una volata
 lunghissima, l'ecuadoriano precede sul 
 traguardo il venezuelano Aular e uno   
 splendido Giulio Ciccone.              

 Il terzo posto più l'abbuono regalano  
 al corridore abruzzese il primato nella
 generale: è lui la nuova maglia rosa.

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