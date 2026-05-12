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17.45
Giro:4a tappa a Narvaez,Ciccone in rosa
Dopo le prime 3 tappe in Bulgaria e il
lunedì di riposo,la Calabria 'battezza'
il ritorno in Italia del Giro.La quarta
frazione, Catanzaro-Cosenza di 138km, è
terreno per velocisti (solo una salita
intermedia non impossibile, dove però
crolla Silva)e ad aggiudicarsela è Jho-
natan Narvaez. Al termine di una volata
lunghissima, l'ecuadoriano precede sul
traguardo il venezuelano Aular e uno
splendido Giulio Ciccone.
Il terzo posto più l'abbuono regalano
al corridore abruzzese il primato nella
generale: è lui la nuova maglia rosa.