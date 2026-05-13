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13/05/2026 09:33
Hantavirus, "turista inglese negativo" 
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 Hantavirus, "turista inglese negativo" 
 "Il cittadino britannico sottoposto    
 ieri sera ad accertamenti virologici è 
 risultato negativo (all'Hantavirus,ndr)
 così come il suo accompagnatore". Lo   
 comunica, in una nota, l'assessore al  
 Welfare della Lombardia, Bertolaso.    

 Il turista, 60enne, è in quarantena    
 all'Ospedale Sacco di Milano. L'uomo   
 era a bordo del volo Sant'Elena (terri-
 torio britannico d'oltremare, ndr) -   
 Johannesburg, del 25 aprile scorso, sul
 quale viaggiava anche la donna che ha  
 contratto il virus ed è poi morta nella
 città sudafricana.

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