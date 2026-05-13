9.33 Hantavirus, "turista inglese negativo" "Il cittadino britannico sottoposto ieri sera ad accertamenti virologici è risultato negativo (all'Hantavirus,ndr) così come il suo accompagnatore". Lo comunica, in una nota, l'assessore al Welfare della Lombardia, Bertolaso. Il turista, 60enne, è in quarantena all'Ospedale Sacco di Milano. L'uomo era a bordo del volo Sant'Elena (terri- torio britannico d'oltremare, ndr) - Johannesburg, del 25 aprile scorso, sul quale viaggiava anche la donna che ha contratto il virus ed è poi morta nella città sudafricana.