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Hantavirus, "turista inglese negativo"
"Il cittadino britannico sottoposto
ieri sera ad accertamenti virologici è
risultato negativo (all'Hantavirus,ndr)
così come il suo accompagnatore". Lo
comunica, in una nota, l'assessore al
Welfare della Lombardia, Bertolaso.
Il turista, 60enne, è in quarantena
all'Ospedale Sacco di Milano. L'uomo
era a bordo del volo Sant'Elena (terri-
torio britannico d'oltremare, ndr) -
Johannesburg, del 25 aprile scorso, sul
quale viaggiava anche la donna che ha
contratto il virus ed è poi morta nella
città sudafricana.