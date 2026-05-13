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22.55
Lazio ko, l'Inter vince la Coppa Italia
E' l'anno dell'Inter. I nerazzurri di
Chivu,dopo lo Scudetto, conquistano la
stella della decima Coppa Italia bat-
tendo 2-0 la Lazio nella finale dell'
Olimpico di Roma.
Inter avanti al 14':angolo Barella,Thu-
ram la sfiora ingannando Marusic che fa
autogol.Nuno Tavares sull'altalena:pri-
ma salva sul destro di Dumfries, poi al
35' si fa soffiare palla dall'olandese
che può servire Lautaro sulla linea di
porta per il facile 2-0. Nella ripresa
Lazio più viva, ma Noslin e Dia falli-
scono la chance per riaprire il match.