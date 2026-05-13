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13/05/2026 22:55
Lazio ko, l'Inter vince la Coppa Italia 
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 Lazio ko, l'Inter vince la Coppa Italia
 E' l'anno dell'Inter. I nerazzurri di  
 Chivu,dopo lo Scudetto, conquistano la 
 stella della decima Coppa Italia bat-  
 tendo 2-0 la Lazio nella finale dell'  
 Olimpico di Roma.                      

 Inter avanti al 14':angolo Barella,Thu-
 ram la sfiora ingannando Marusic che fa
 autogol.Nuno Tavares sull'altalena:pri-
 ma salva sul destro di Dumfries, poi al
 35' si fa soffiare palla dall'olandese 
 che può servire Lautaro sulla linea di 
 porta per il facile 2-0. Nella ripresa 
 Lazio più viva, ma Noslin e Dia falli- 
 scono la chance per riaprire il match.

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