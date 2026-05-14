7.10 Xi a Trump: Usa-Cina partner,non rivali Gli Usa e la Cina "dovrebbero essere partner, non rivali". Lo ha detto il presidente cinese Xi a Trump accoglien- dolo alla Grande sala del Popolo.Si è detto "felice" per la visita in un mo- mento in cui "il mondo è a un bivio".Ma su Taiwan ha detto: "Potremmo entrare in conflitto se venisse gestita male". Il presidente Usa Trump ha elogiato il "fantastico rapporto" che ha con Xi nel bilaterale e ha detto di avere "grande rispetto per la Cina e Xi, un grande leader". "Avremo un futuro fantastico insieme". "Un onore essere a Pechino".