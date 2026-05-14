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14/05/2026 07:10
Xi a Trump: Usa-Cina partner,non rivali 
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 Xi a Trump: Usa-Cina partner,non rivali
 Gli Usa e la Cina "dovrebbero essere   
 partner, non rivali". Lo ha detto il   
 presidente cinese Xi a Trump accoglien-
 dolo alla Grande sala del Popolo.Si è  
 detto "felice" per la visita in un mo- 
 mento in cui "il mondo è a un bivio".Ma
 su Taiwan ha detto: "Potremmo entrare  
 in conflitto se venisse gestita male". 

 Il presidente Usa Trump ha elogiato il 
 "fantastico rapporto" che ha con Xi nel
 bilaterale e ha detto di avere "grande 
 rispetto per la Cina e Xi, un grande   
 leader". "Avremo un futuro fantastico  
 insieme". "Un onore essere a Pechino".

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