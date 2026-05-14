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7.10
Xi a Trump: Usa-Cina partner,non rivali
Gli Usa e la Cina "dovrebbero essere
partner, non rivali". Lo ha detto il
presidente cinese Xi a Trump accoglien-
dolo alla Grande sala del Popolo.Si è
detto "felice" per la visita in un mo-
mento in cui "il mondo è a un bivio".Ma
su Taiwan ha detto: "Potremmo entrare
in conflitto se venisse gestita male".
Il presidente Usa Trump ha elogiato il
"fantastico rapporto" che ha con Xi nel
bilaterale e ha detto di avere "grande
rispetto per la Cina e Xi, un grande
leader". "Avremo un futuro fantastico
insieme". "Un onore essere a Pechino".