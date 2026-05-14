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14/05/2026 21:30
Rubio: su Taiwan politica Usa invariata 
  21.30                                 
 Rubio: su Taiwan politica Usa invariata
 La politica degli Stati Uniti su Taiwan
 è "invariata" dopo i colloqui tra Trump
 e Xi Jinping. Lo ha detto il segreta-  
 rio di  Stato americano Marco Rubio.   

 "Le nostre politiche in merito non     
 sono cambiate", ha dichiarato Rubio    
 a Nbc News. "Sono rimaste sostanzial-  
 mente invariate nel corso di diverse   
 amministrazioni presidenziali e lo sono
 tuttora". Xi ha lanciato l'avvertimento
 a Trump:eventuali disaccordi su Taiwan,
 rivendicati come proprio territorio,   
 potrebbero portare Pechino e Washington
 a un conflitto.

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