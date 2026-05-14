21.30 Rubio: su Taiwan politica Usa invariata La politica degli Stati Uniti su Taiwan è "invariata" dopo i colloqui tra Trump e Xi Jinping. Lo ha detto il segreta- rio di Stato americano Marco Rubio. "Le nostre politiche in merito non sono cambiate", ha dichiarato Rubio a Nbc News. "Sono rimaste sostanzial- mente invariate nel corso di diverse amministrazioni presidenziali e lo sono tuttora". Xi ha lanciato l'avvertimento a Trump:eventuali disaccordi su Taiwan, rivendicati come proprio territorio, potrebbero portare Pechino e Washington a un conflitto.