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21.30
Rubio: su Taiwan politica Usa invariata
La politica degli Stati Uniti su Taiwan
è "invariata" dopo i colloqui tra Trump
e Xi Jinping. Lo ha detto il segreta-
rio di Stato americano Marco Rubio.
"Le nostre politiche in merito non
sono cambiate", ha dichiarato Rubio
a Nbc News. "Sono rimaste sostanzial-
mente invariate nel corso di diverse
amministrazioni presidenziali e lo sono
tuttora". Xi ha lanciato l'avvertimento
a Trump:eventuali disaccordi su Taiwan,
rivendicati come proprio territorio,
potrebbero portare Pechino e Washington
a un conflitto.