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15/05/2026 09:35
Sardegna,GdF trova 
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 Sardegna,GdF trova 100 barche'fantasma'
 La Guardia di Finanza di Cagliari ha   
 scoperto in Sardegna cento barche che, 
 seppur riconducibili a proprietari ita-
 liani, battevano bandiera estera e non 
 erano così dichiarate al Fisco italiano

 L'operazione Red Jack ha battuto a tap-
 peto i porti sardi trovando appunto le 
 imbarcazioni 'fantasma'. Disseminati in
 tutta Italia gli evasori fiscali, che  
 si sottraevano agli obblighi con la    
 strategia del 'flagging out', cioè di- 
 chiarando una bandiera estera. Le bar- 
 che scoperte valgono 48mln di euro, più
 23mln di possibili sanzioni.

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