9.35 Sardegna,GdF trova 100 barche'fantasma' La Guardia di Finanza di Cagliari ha scoperto in Sardegna cento barche che, seppur riconducibili a proprietari ita- liani, battevano bandiera estera e non erano così dichiarate al Fisco italiano L'operazione Red Jack ha battuto a tap- peto i porti sardi trovando appunto le imbarcazioni 'fantasma'. Disseminati in tutta Italia gli evasori fiscali, che si sottraevano agli obblighi con la strategia del 'flagging out', cioè di- chiarando una bandiera estera. Le bar- che scoperte valgono 48mln di euro, più 23mln di possibili sanzioni.