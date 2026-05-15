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Sardegna,GdF trova 100 barche'fantasma'
La Guardia di Finanza di Cagliari ha
scoperto in Sardegna cento barche che,
seppur riconducibili a proprietari ita-
liani, battevano bandiera estera e non
erano così dichiarate al Fisco italiano
L'operazione Red Jack ha battuto a tap-
peto i porti sardi trovando appunto le
imbarcazioni 'fantasma'. Disseminati in
tutta Italia gli evasori fiscali, che
si sottraevano agli obblighi con la
strategia del 'flagging out', cioè di-
chiarando una bandiera estera. Le bar-
che scoperte valgono 48mln di euro, più
23mln di possibili sanzioni.