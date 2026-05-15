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Mattarella:"Contro ogni soppraffazione"
"In troppe parti del mondo il diritto
internazionale viene violato e il di-
ritto umanitario disatteso.La ferma op-
posizione a ogni forma di sopraffazione
costituisce una conquista morale da
preservare e difendere".Così a Trieste
il Presidente Mattarella, per il conve-
gno "Il processo della Risiera di San
Sabba del '76, mezzo secolo dopo".
E aggiunge:"I valori della libertà,giu-
stizia,dello stato di diritto e della
democrazia,scolpiti nella Costituzione,
rappresentano il fondamento dei princi-
pi della nostra convivenza civile".