13.00 Mattarella:"Contro ogni soppraffazione" "In troppe parti del mondo il diritto internazionale viene violato e il di- ritto umanitario disatteso.La ferma op- posizione a ogni forma di sopraffazione costituisce una conquista morale da preservare e difendere".Così a Trieste il Presidente Mattarella, per il conve- gno "Il processo della Risiera di San Sabba del '76, mezzo secolo dopo". E aggiunge:"I valori della libertà,giu- stizia,dello stato di diritto e della democrazia,scolpiti nella Costituzione, rappresentano il fondamento dei princi- pi della nostra convivenza civile".