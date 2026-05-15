Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
15/05/2026 13:00
Mattarella: "Contro ogni sopraffazione" 
  13.00                                 
 Mattarella: "Contro ogni sopraffazione"
 "In troppe parti del mondo il diritto  
 internazionale viene violato e il di-  
 ritto umanitario disatteso.La ferma op-
 posizione a ogni forma di sopraffazione
 costituisce una conquista morale da    
 preservare e difendere".Così a Trieste 
 il Presidente Mattarella, per il conve-
 gno "Il processo della Risiera di San  
 Sabba del '76, mezzo secolo dopo".     

 E aggiunge:"I valori della libertà,giu-
 stizia,dello stato di diritto e della  
 democrazia,scolpiti nella Costituzione,
 rappresentano il fondamento dei princi-
 pi della nostra convivenza civile".

Torna Indietro