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12.00
1 colloquio di lavoro su 3 va a vuoto
Nel 2025 quasi un colloquio di lavoro
su tre è saltato perché nessun candida-
to si è presentato alla selezione. Così
la Cgia su un'indagine Unionecamere e
ministero del Lavoro basata su delle
interviste a vari imprenditori.
Nel 2017, 400mila assunzioni andate a
vuoto per assenza di candidati:9,7% del
totale previsto.Nel 2025,1.750.000 casi
(30,2%) con picchi del 39%. Cgia:i gio-
vani vogliono crescita,non solo stipen-
dio.Maggior difficoltà nel trovare per-
sonale in Val d'Aosta,Trentino,Friuli,
Veneto,EmiliaR. Meno "colpita": Puglia.