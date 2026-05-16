12.00 1 colloquio di lavoro su 3 va a vuoto Nel 2025 quasi un colloquio di lavoro su tre è saltato perché nessun candida- to si è presentato alla selezione. Così la Cgia su un'indagine Unionecamere e ministero del Lavoro basata su delle interviste a vari imprenditori. Nel 2017, 400mila assunzioni andate a vuoto per assenza di candidati:9,7% del totale previsto.Nel 2025,1.750.000 casi (30,2%) con picchi del 39%. Cgia:i gio- vani vogliono crescita,non solo stipen- dio.Maggior difficoltà nel trovare per- sonale in Val d'Aosta,Trentino,Friuli, Veneto,EmiliaR. Meno "colpita": Puglia.