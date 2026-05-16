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16/05/2026 12:00
1 colloquio di lavoro su 3 va a vuoto 
  12.00                                 
 1 colloquio di lavoro su 3 va a vuoto  
 Nel 2025 quasi un colloquio di lavoro  
 su tre è saltato perché nessun candida-
 to si è presentato alla selezione. Così
 la Cgia su un'indagine Unionecamere e  
 ministero del Lavoro basata su delle   
 interviste a vari imprenditori.        

 Nel 2017, 400mila assunzioni andate a  
 vuoto per assenza di candidati:9,7% del
 totale previsto.Nel 2025,1.750.000 casi
 (30,2%) con picchi del 39%. Cgia:i gio-
 vani vogliono crescita,non solo stipen-
 dio.Maggior difficoltà nel trovare per-
 sonale in Val d'Aosta,Trentino,Friuli, 
 Veneto,EmiliaR. Meno "colpita": Puglia.

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