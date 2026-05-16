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16/05/2026 15:10
Friuli, trovati morti due escursionisti 
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 Friuli, trovati morti due escursionisti
 Trovati morti in Friuli i 2 escursioni-
 sti -un austriaco 23enne e un americano
 di 24 anni- dispersi nell'area di Ver- 
 zegnis, in provincia di Udine.         

 L'allarme era stato dato ieri dal padre
 di uno di loro e in un parcheggio era  
 stato trovato il loro scooter.         

 Stamane gli elicotteri hanno individua-
 to e recuperato i corpi lungo la cresta
 il monte Piombada e il monte Bottai, a 
 Sella Chianzutan. Seconda una prima ri-
 costruzione i due sono scivolati su un 
 tratto erboso molto ripido ed esposto.

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