15.10 Friuli, trovati morti due escursionisti Trovati morti in Friuli i 2 escursioni- sti -un austriaco 23enne e un americano di 24 anni- dispersi nell'area di Ver- zegnis, in provincia di Udine. L'allarme era stato dato ieri dal padre di uno di loro e in un parcheggio era stato trovato il loro scooter. Stamane gli elicotteri hanno individua- to e recuperato i corpi lungo la cresta il monte Piombada e il monte Bottai, a Sella Chianzutan. Seconda una prima ri- costruzione i due sono scivolati su un tratto erboso molto ripido ed esposto.