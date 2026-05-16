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15.10
Friuli, trovati morti due escursionisti
Trovati morti in Friuli i 2 escursioni-
sti -un austriaco 23enne e un americano
di 24 anni- dispersi nell'area di Ver-
zegnis, in provincia di Udine.
L'allarme era stato dato ieri dal padre
di uno di loro e in un parcheggio era
stato trovato il loro scooter.
Stamane gli elicotteri hanno individua-
to e recuperato i corpi lungo la cresta
il monte Piombada e il monte Bottai, a
Sella Chianzutan. Seconda una prima ri-
costruzione i due sono scivolati su un
tratto erboso molto ripido ed esposto.