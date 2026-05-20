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20/05/2026 10:45
Xi-Putin: rinnovo amicizia,cooperazione 
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 Xi-Putin: rinnovo amicizia,cooperazione
 Russia e Cina firmano documenti bilate-
 rali per rafforzare il partenariato e  
 approfondire relazioni tra loro, dopo  
 un incontro tra Xi e Putin sull'instau-
 razione di un mondo multicolore e un   
 nuovo tipo di relazioni internazionali.

 "Il mondo è in subbuglio e rischia di  
 tornare alla 'legge della giungla'",   
 dicono,auspicando una tregua "duratura"
 a Gaza. Poi,a un tè,parleranno di Iran,
 Ucraina e Usa. I due leader chiedono   
 "che i diritti umani non vengano usati 
 come pretesto per interferire negli    
 affari interni di altri Paesi".

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