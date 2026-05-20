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Xi-Putin: rinnovo amicizia,cooperazione
Russia e Cina firmano documenti bilate-
rali per rafforzare il partenariato e
approfondire relazioni tra loro, dopo
un incontro tra Xi e Putin sull'instau-
razione di un mondo multicolore e un
nuovo tipo di relazioni internazionali.
"Il mondo è in subbuglio e rischia di
tornare alla 'legge della giungla'",
dicono,auspicando una tregua "duratura"
a Gaza. Poi,a un tè,parleranno di Iran,
Ucraina e Usa. I due leader chiedono
"che i diritti umani non vengano usati
come pretesto per interferire negli
affari interni di altri Paesi".