10.45 Xi-Putin: rinnovo amicizia,cooperazione Russia e Cina firmano documenti bilate- rali per rafforzare il partenariato e approfondire relazioni tra loro, dopo un incontro tra Xi e Putin sull'instau- razione di un mondo multicolore e un nuovo tipo di relazioni internazionali. "Il mondo è in subbuglio e rischia di tornare alla 'legge della giungla'", dicono,auspicando una tregua "duratura" a Gaza. Poi,a un tè,parleranno di Iran, Ucraina e Usa. I due leader chiedono "che i diritti umani non vengano usati come pretesto per interferire negli affari interni di altri Paesi".