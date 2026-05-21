15.40 Dombrovskis: Italia? Valutiamo,prudenza "Un grado eccezionalmente elevato di incertezza circonda l'evoluzione del conflitto in Medioriente". Così il com- missario Ue per l'Economia,Dombrovskis. "Stiamo valutando le opzioni politiche sulla risposta alla crisi energetica". E "sulla richiesta dell'Italia si valu- ta ciò che può essere fatto all'interno del nostro quadro fiscale". Serve "pru- denza soprattutto per i Paesi ad alto debito". Poi: "L'Europa impari dalle crisi passate, mantenendo temporaneo e ben mirato il sostegno fiscale a fami- glie, vulnerabili e imprese", ha detto.