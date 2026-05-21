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21/05/2026 15:40
Dombrovskis: Italia? Valutiamo,prudenza 
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 Dombrovskis: Italia? Valutiamo,prudenza
 "Un grado eccezionalmente elevato di   
 incertezza circonda l'evoluzione del   
 conflitto in Medioriente". Così il com-
 missario Ue per l'Economia,Dombrovskis.

 "Stiamo valutando le opzioni politiche 
 sulla risposta alla crisi energetica". 
 E "sulla richiesta dell'Italia si valu-
 ta ciò che può essere fatto all'interno
 del nostro quadro fiscale". Serve "pru-
 denza soprattutto per i Paesi ad alto  
 debito". Poi: "L'Europa impari dalle   
 crisi passate, mantenendo temporaneo e 
 ben mirato il sostegno fiscale a fami- 
 glie, vulnerabili e imprese", ha detto.

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