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Dombrovskis: Italia? Valutiamo,prudenza
"Un grado eccezionalmente elevato di
incertezza circonda l'evoluzione del
conflitto in Medioriente". Così il com-
missario Ue per l'Economia,Dombrovskis.
"Stiamo valutando le opzioni politiche
sulla risposta alla crisi energetica".
E "sulla richiesta dell'Italia si valu-
ta ciò che può essere fatto all'interno
del nostro quadro fiscale". Serve "pru-
denza soprattutto per i Paesi ad alto
debito". Poi: "L'Europa impari dalle
crisi passate, mantenendo temporaneo e
ben mirato il sostegno fiscale a fami-
glie, vulnerabili e imprese", ha detto.