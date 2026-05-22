17.50 Tajani:"Sanzioni per Ben Gvir".Sì da Ue L'Alto rappresentante Ue per la Politi- ca Estera Kallas ha accettato la ri- chiesta del ministro degli Esteri Taja- ni di lavorare a sanzioni contro il mi- nistro israeliano Ben Gvir per Flotilla Durante la riunione dei Rappresentanti Permanenti dei 27 (Coreper II),l'Italia ha chiesto che il 15/6 sia discussa la proposta di sanzioni.La richiesta dell' Italia è stata sostenuta da molti Paesi Le sanzioni contro un gruppo di coloni israeliani responsabili di atti di vio- lenza saranno invece formalmente appro- vate la prossima settimana dall'Ue..