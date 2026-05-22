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Tajani:"Sanzioni per Ben Gvir".Sì da Ue
L'Alto rappresentante Ue per la Politi-
ca Estera Kallas ha accettato la ri-
chiesta del ministro degli Esteri Taja-
ni di lavorare a sanzioni contro il mi-
nistro israeliano Ben Gvir per Flotilla
Durante la riunione dei Rappresentanti
Permanenti dei 27 (Coreper II),l'Italia
ha chiesto che il 15/6 sia discussa la
proposta di sanzioni.La richiesta dell'
Italia è stata sostenuta da molti Paesi
Le sanzioni contro un gruppo di coloni
israeliani responsabili di atti di vio-
lenza saranno invece formalmente appro-
vate la prossima settimana dall'Ue..