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22/05/2026 17:50
Tajani:"Sanzioni per Ben Gvir".Sì da Ue 
  17.50                                 
 Tajani:"Sanzioni per Ben Gvir".Sì da Ue
 L'Alto rappresentante Ue per la Politi-
 ca Estera Kallas ha accettato la ri-   
 chiesta del ministro degli Esteri Taja-
 ni di lavorare a sanzioni contro il mi-
 nistro israeliano Ben Gvir per Flotilla
 Durante la riunione dei Rappresentanti 
 Permanenti dei 27 (Coreper II),l'Italia
 ha chiesto che il 15/6 sia discussa la 
 proposta di sanzioni.La richiesta dell'
 Italia è stata sostenuta da molti Paesi

 Le sanzioni contro un gruppo di coloni 
 israeliani responsabili di atti di vio-
 lenza saranno invece formalmente appro-
 vate la prossima settimana dall'Ue..

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