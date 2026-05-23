22.36 Anticipo Serie A: Lazio batte Pisa 2-1 Saluta con un successo la Lazio che al- l'Olimpico batte 2-1 il Pisa in rimonta Dopo il palo esterno colpito da Marusic il match si 'stappa' al 23': a passare è il Pisa col colpo di testa di Moreo su cross di Aebischer. Gran parata di Furlanetto su Angori. Poi è rimonta La- zio: chirurgico destro di Dele-Bashiru che supera Semper per l'1-1 (33'). E' Pedro, all'ultima in maglia biancocele- ste, a firmare il 2-1 con un bel tiro a giro dal limite (35'). Nella ripresa la squadra di Sarri più volte vicina al tris che però non arriva.