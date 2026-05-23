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22.36
Anticipo Serie A: Lazio batte Pisa 2-1
Saluta con un successo la Lazio che al-
l'Olimpico batte 2-1 il Pisa in rimonta
Dopo il palo esterno colpito da Marusic
il match si 'stappa' al 23': a passare
è il Pisa col colpo di testa di Moreo
su cross di Aebischer. Gran parata di
Furlanetto su Angori. Poi è rimonta La-
zio: chirurgico destro di Dele-Bashiru
che supera Semper per l'1-1 (33'). E'
Pedro, all'ultima in maglia biancocele-
ste, a firmare il 2-1 con un bel tiro
a giro dal limite (35'). Nella ripresa
la squadra di Sarri più volte vicina al
tris che però non arriva.