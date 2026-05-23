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23/05/2026 22:36
Anticipo Serie A: Lazio batte Pisa 2-1 
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 Anticipo Serie A: Lazio batte Pisa 2-1 
 Saluta con un successo la Lazio che al-
 l'Olimpico batte 2-1 il Pisa in rimonta

 Dopo il palo esterno colpito da Marusic
 il match si 'stappa' al 23': a passare 
 è il Pisa col colpo di testa di Moreo  
 su cross di Aebischer. Gran parata di  
 Furlanetto su Angori. Poi è rimonta La-
 zio: chirurgico destro di Dele-Bashiru 
 che supera Semper per l'1-1 (33'). E'  
 Pedro, all'ultima in maglia biancocele-
 ste, a firmare il 2-1 con un bel tiro  
 a giro dal limite (35'). Nella ripresa 
 la squadra di Sarri più volte vicina al
 tris che però non arriva.

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