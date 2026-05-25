21.00 Ebola,negativi al test i due italiani "Gli esami virologici eseguiti presso il laboratorio di riferimento dell' Ospedale Sacco di Milano hanno dato esito negativo. I pazienti sono risultati negativi anche ai test per malaria e per i principali virus respiratori attualmente monitorati". Lo rende noto l'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso sui due cooperanti ricoverati in Lombardia con sintomatologia compatibile con infezione da virus Ebola. La conferma arriva anche dal Ministero della Salute.