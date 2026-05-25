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25/05/2026 21:00
Ebola, negativi al test i due italiani 
  21.00                                 
 Ebola, negativi al test i due italiani 
 "Gli esami virologici eseguiti presso  
 il laboratorio di riferimento dell'    
 Ospedale Sacco di Milano hanno dato    
 esito negativo. I pazienti sono        
 risultati negativi anche ai test per   
 malaria e per i principali virus       
 respiratori attualmente monitorati".   

 Lo rende noto l'assessore regionale al 
 Welfare, Guido Bertolaso sui due       
 cooperanti ricoverati in Lombardia con 
 sintomatologia compatibile con         
 infezione da virus Ebola. La conferma  
 arriva anche dal Ministero della       
 Salute.

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