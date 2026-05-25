|
21.00
Ebola, negativi al test i due italiani
"Gli esami virologici eseguiti presso
il laboratorio di riferimento dell'
Ospedale Sacco di Milano hanno dato
esito negativo. I pazienti sono
risultati negativi anche ai test per
malaria e per i principali virus
respiratori attualmente monitorati".
Lo rende noto l'assessore regionale al
Welfare, Guido Bertolaso sui due
cooperanti ricoverati in Lombardia con
sintomatologia compatibile con
infezione da virus Ebola. La conferma
arriva anche dal Ministero della
Salute.