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22.15
Schlein:"Noi competitivi per politiche"
"Nel complesso i dati confermano i buo-
ni risultati in Toscana con le vittorie
al primo turno a Prato e Pistoia e in
Emilia-Romagna. Così come risultati
positivi li stiamo riscontrando anche
in Campania a partire da Avellino e in
Puglia con la netta riconferma di An-
dria, su percentuali alte come accade
a Mantova. Un risultato che nel suo
insieme conferma che quando siamo uniti
come campo progressista siamo competi-
tivi e lo saremo anche alle prossime
elezioni politiche".
Così la segretaria del Pd Elly Schlein.