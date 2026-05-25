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25/05/2026 22:15
Schlein:"Noi competitivi per politiche" 
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 Schlein:"Noi competitivi per politiche"
 "Nel complesso i dati confermano i buo-
 ni risultati in Toscana con le vittorie
 al primo turno a Prato e Pistoia e in  
 Emilia-Romagna. Così come risultati    
 positivi li stiamo riscontrando anche  
 in Campania a partire da Avellino e in 
 Puglia con la netta riconferma di An-  
 dria, su percentuali alte come accade  
 a Mantova. Un risultato che nel suo    
 insieme conferma che quando siamo uniti
 come campo progressista siamo competi- 
 tivi e lo saremo anche alle prossime   
 elezioni politiche".                   

 Così la segretaria del Pd Elly Schlein.

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