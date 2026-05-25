22.15 Schlein:"Noi competitivi per politiche" "Nel complesso i dati confermano i buo- ni risultati in Toscana con le vittorie al primo turno a Prato e Pistoia e in Emilia-Romagna. Così come risultati positivi li stiamo riscontrando anche in Campania a partire da Avellino e in Puglia con la netta riconferma di An- dria, su percentuali alte come accade a Mantova. Un risultato che nel suo insieme conferma che quando siamo uniti come campo progressista siamo competi- tivi e lo saremo anche alle prossime elezioni politiche". Così la segretaria del Pd Elly Schlein.