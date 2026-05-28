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28/05/2026 22:24
Bce: su tassi "dilemma", quindi rinvio 
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 Bce: su tassi "dilemma", quindi rinvio 
 La riunione Bce di aprile ha affrontato
 un "dilemma di politica monetaria" ori-
 ginato dallo shock energetico e affron-
 tato dall'Istituto centrale europeo con
 la scelta unanime di non abbassare i   
 tassi. Affiancandola "a una comunica-  
 zione che sottolinei la prontezza ad   
 agire come necessario" la decisione è  
 stata così rimandata a giugno.         

 E' quanto si legge nelle minute Bce.   
 "Per mantenere la stabilità dei prezzi 
 potrebbe servire una stretta", si legge
 anche, ma "ciò peggiorerebbe l'impatto 
 dello shock energetico sulla crescita".

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