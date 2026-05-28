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22.24
Bce: su tassi "dilemma", quindi rinvio
La riunione Bce di aprile ha affrontato
un "dilemma di politica monetaria" ori-
ginato dallo shock energetico e affron-
tato dall'Istituto centrale europeo con
la scelta unanime di non abbassare i
tassi. Affiancandola "a una comunica-
zione che sottolinei la prontezza ad
agire come necessario" la decisione è
stata così rimandata a giugno.
E' quanto si legge nelle minute Bce.
"Per mantenere la stabilità dei prezzi
potrebbe servire una stretta", si legge
anche, ma "ciò peggiorerebbe l'impatto
dello shock energetico sulla crescita".