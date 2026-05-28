22.24 Bce: su tassi "dilemma", quindi rinvio La riunione Bce di aprile ha affrontato un "dilemma di politica monetaria" ori- ginato dallo shock energetico e affron- tato dall'Istituto centrale europeo con la scelta unanime di non abbassare i tassi. Affiancandola "a una comunica- zione che sottolinei la prontezza ad agire come necessario" la decisione è stata così rimandata a giugno. E' quanto si legge nelle minute Bce. "Per mantenere la stabilità dei prezzi potrebbe servire una stretta", si legge anche, ma "ciò peggiorerebbe l'impatto dello shock energetico sulla crescita".