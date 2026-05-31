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31/05/2026 11:00
Cose di lusso,viaggi con fondi migranti 
  11.00                                 
 Cose di lusso,viaggi con fondi migranti
 Risparmiavano sui servizi assistenziali
 da fornire nei centri per l'accoglienza
 dei migranti del consorzio "Maleventum"
 destinando poi il denaro sottratto a   
 scopi personali,viaggi e cose di lusso.

 Ammonta a 1,3 milioni di euro il danno 
 erariale che la Guardia di Finanza di  
 Benevento e la Procura Regionale per la
 Campania della Corte dei conti conte-  
 stano a otto persone, tra cui ex dipen-
 denti della Prefettura di Benevento.   
 Notificati otto inviti a dedurre.

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