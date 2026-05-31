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Cose di lusso,viaggi con fondi migranti
Risparmiavano sui servizi assistenziali
da fornire nei centri per l'accoglienza
dei migranti del consorzio "Maleventum"
destinando poi il denaro sottratto a
scopi personali,viaggi e cose di lusso.
Ammonta a 1,3 milioni di euro il danno
erariale che la Guardia di Finanza di
Benevento e la Procura Regionale per la
Campania della Corte dei conti conte-
stano a otto persone, tra cui ex dipen-
denti della Prefettura di Benevento.
Notificati otto inviti a dedurre.