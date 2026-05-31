12.20 Mare, spiagge italiane più care del 6% Vacanze al mare sempre più costose.Così l'indagine annuale di Altroconsumo nell'estate 2026: i prezzi degli stabi- limenti balneari registrano un aumento medio del 6% rispetto al 2025 e del 24% negli ultimi cinque anni. In alcune lo- calità i rincari arrivano fino al 16%. Altroconsumo ha telefonato a 222 stabi- limenti balneari in 10 località italia- ne: Lignano, Rimini, Senigallia, Via- reggio, Palinuro, Alassio, Gallipoli, Alghero,Taormina-Giardini Naxos e Anzio La più costosa Alassio. Più economica Lignano. In Sicilia i maggiori aumenti.