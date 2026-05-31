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12.20
Mare, spiagge italiane più care del 6%
Vacanze al mare sempre più costose.Così
l'indagine annuale di Altroconsumo
nell'estate 2026: i prezzi degli stabi-
limenti balneari registrano un aumento
medio del 6% rispetto al 2025 e del 24%
negli ultimi cinque anni. In alcune lo-
calità i rincari arrivano fino al 16%.
Altroconsumo ha telefonato a 222 stabi-
limenti balneari in 10 località italia-
ne: Lignano, Rimini, Senigallia, Via-
reggio, Palinuro, Alassio, Gallipoli,
Alghero,Taormina-Giardini Naxos e Anzio
La più costosa Alassio. Più economica
Lignano. In Sicilia i maggiori aumenti.