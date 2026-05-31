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31/05/2026 12:20
Mare, spiagge italiane più care del 6% 
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 Mare, spiagge italiane più care del 6% 
 Vacanze al mare sempre più costose.Così
 l'indagine annuale di Altroconsumo     
 nell'estate 2026: i prezzi degli stabi-
 limenti balneari registrano un aumento 
 medio del 6% rispetto al 2025 e del 24%
 negli ultimi cinque anni. In alcune lo-
 calità i rincari arrivano fino al 16%. 

 Altroconsumo ha telefonato a 222 stabi-
 limenti balneari in 10 località italia-
 ne: Lignano, Rimini, Senigallia, Via-  
 reggio, Palinuro, Alassio, Gallipoli,  
 Alghero,Taormina-Giardini Naxos e Anzio
 La più costosa Alassio. Più economica  
 Lignano. In Sicilia i maggiori aumenti.

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