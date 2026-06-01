8.00 Ebola, negativo test paziente Sardegna E' negativo il test del paziente rientrato ieri in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il ministero della Salute, per il quale "il rischio in Italia resta molto basso". Le analisi condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia dalla Repubblica Dem.del Congo e ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti.