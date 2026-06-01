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01/06/2026 08:00
Ebola, negativo test paziente Sardegna 
   8.00                                 
 Ebola, negativo test paziente Sardegna 
 E' negativo il test del paziente       
 rientrato ieri in Sardegna dal Congo.  
 Lo rende noto il ministero della       
 Salute, per il quale "il rischio in    
 Italia resta molto basso". Le analisi  
 condotte dallo Spallanzani di Roma.    

 Il paziente è rientrato in Italia dalla
 Repubblica Dem.del Congo e ieri, dopo  
 aver accusato alcuni sintomi, ha       
 chiamato il 118 ed è stato portato in  
 biocontenimento all'ospedale Santissima
 Trinità di Cagliari per i necessari    
 accertamenti diagnostici, così come    
 previsto dai protocolli vigenti.

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