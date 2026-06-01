|
8.00
Ebola, negativo test paziente Sardegna
E' negativo il test del paziente
rientrato ieri in Sardegna dal Congo.
Lo rende noto il ministero della
Salute, per il quale "il rischio in
Italia resta molto basso". Le analisi
condotte dallo Spallanzani di Roma.
Il paziente è rientrato in Italia dalla
Repubblica Dem.del Congo e ieri, dopo
aver accusato alcuni sintomi, ha
chiamato il 118 ed è stato portato in
biocontenimento all'ospedale Santissima
Trinità di Cagliari per i necessari
accertamenti diagnostici, così come
previsto dai protocolli vigenti.