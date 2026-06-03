8.10 Iran:Usa capiscono razzi più che parole "Gli americani hanno dimostrato di com- prendere il linguaggio dei missili me- glio di quello della diplomazia". Lo ha scritto su X il portavoce del Comitato nazionale per la Sicurezza nazionale e la Politica Estera dell'Iran, Rezaei. I Pasdaran hanno detto di avere colpito vari obiettivi, tra cui il quartier ge- nerale della Quinta Flotta Usa, e di aver risposto al missile Usa contro una nave colpendone un'altra. "La compro- missione della sicurezza dello Stretto di Hormuz comporterà un prezzo molto alto per le forze armate Usa".