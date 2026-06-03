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03/06/2026 08:10
Iran:Usa capiscono razzi più che parole 
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 Iran:Usa capiscono razzi più che parole
 "Gli americani hanno dimostrato di com-
 prendere il linguaggio dei missili me- 
 glio di quello della diplomazia". Lo ha
 scritto su X il portavoce del Comitato 
 nazionale per la Sicurezza nazionale e 
 la Politica Estera dell'Iran, Rezaei.  

 I Pasdaran hanno detto di avere colpito
 vari obiettivi, tra cui il quartier ge-
 nerale della Quinta Flotta Usa, e di   
 aver risposto al missile Usa contro una
 nave colpendone un'altra. "La compro-  
 missione della sicurezza dello Stretto 
 di Hormuz comporterà un prezzo molto   
 alto per le forze armate Usa".

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