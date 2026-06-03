|
8.10
Iran:Usa capiscono razzi più che parole
"Gli americani hanno dimostrato di com-
prendere il linguaggio dei missili me-
glio di quello della diplomazia". Lo ha
scritto su X il portavoce del Comitato
nazionale per la Sicurezza nazionale e
la Politica Estera dell'Iran, Rezaei.
I Pasdaran hanno detto di avere colpito
vari obiettivi, tra cui il quartier ge-
nerale della Quinta Flotta Usa, e di
aver risposto al missile Usa contro una
nave colpendone un'altra. "La compro-
missione della sicurezza dello Stretto
di Hormuz comporterà un prezzo molto
alto per le forze armate Usa".