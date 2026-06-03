10.30 Papa:istruzione,investire generosamente Il Papa torna a parlare di Intelligenza Artificiale ricevendo una delegazione dell'associazione che riunisce scuole e università cattoliche. "L'uso diffuso dell'IA rende sempre più difficile valutare il lavoro degli stu- denti, richiedendo agli educatori di adattare i propri metodi in modo crea- tivo per garantire la formazione umana integrale" di chi è loro affidato. In- segnare interazione con new-tech e pen- siero critico,preparando i giovani a "plasmare responsabilmente"mondo futuro Investire "generosamente" in educazione