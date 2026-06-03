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03/06/2026 10:30
Papa:istruzione,investire generosamente 
  10.30                                 
 Papa:istruzione,investire generosamente
 Il Papa torna a parlare di Intelligenza
 Artificiale ricevendo una delegazione  
 dell'associazione che riunisce scuole e
 università cattoliche.                 

 "L'uso diffuso dell'IA rende sempre più
 difficile valutare il lavoro degli stu-
 denti, richiedendo agli educatori di   
 adattare i propri metodi in modo crea- 
 tivo per garantire la formazione umana 
 integrale" di chi è loro affidato. In- 
 segnare interazione con new-tech e pen-
 siero critico,preparando i giovani a   
 "plasmare responsabilmente"mondo futuro
 Investire "generosamente" in educazione

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