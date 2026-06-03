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10.30
Papa:istruzione,investire generosamente
Il Papa torna a parlare di Intelligenza
Artificiale ricevendo una delegazione
dell'associazione che riunisce scuole e
università cattoliche.
"L'uso diffuso dell'IA rende sempre più
difficile valutare il lavoro degli stu-
denti, richiedendo agli educatori di
adattare i propri metodi in modo crea-
tivo per garantire la formazione umana
integrale" di chi è loro affidato. In-
segnare interazione con new-tech e pen-
siero critico,preparando i giovani a
"plasmare responsabilmente"mondo futuro
Investire "generosamente" in educazione