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Crollo in scuola, chiusa dopo maltempo
L'ondata di maltempo che ieri si è
abbattuta sulla Lombardia ha portato
questa mattina a chiudere l'istituto
superiore Bachelet di Abbiategrasso,nel
Milanese. Le forti piogge hanno provo-
cato la caduta di alcuni controsoffitti
pannellati in aule e uffici della scuo-
la, che conta tra studenti, docenti e
ausiliari circa 1.300 persone.
La massiccia infiltrazione della piog-
gia ha interessato parte dell'impianto
elettrico rendendo inagibile una por-
zione importante dell'istituto. Inter-
venuti i vigili del fuoco.Nessun ferito