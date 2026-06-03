10.55 Crollo in scuola, chiusa dopo maltempo L'ondata di maltempo che ieri si è abbattuta sulla Lombardia ha portato questa mattina a chiudere l'istituto superiore Bachelet di Abbiategrasso,nel Milanese. Le forti piogge hanno provo- cato la caduta di alcuni controsoffitti pannellati in aule e uffici della scuo- la, che conta tra studenti, docenti e ausiliari circa 1.300 persone. La massiccia infiltrazione della piog- gia ha interessato parte dell'impianto elettrico rendendo inagibile una por- zione importante dell'istituto. Inter- venuti i vigili del fuoco.Nessun ferito