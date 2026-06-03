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03/06/2026 10:55
Crollo in scuola, chiusa dopo maltempo 
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 Crollo in scuola, chiusa dopo maltempo 
 L'ondata di maltempo che ieri si è     
 abbattuta sulla Lombardia ha portato   
 questa mattina a chiudere l'istituto   
 superiore Bachelet di Abbiategrasso,nel
 Milanese. Le forti piogge hanno provo- 
 cato la caduta di alcuni controsoffitti
 pannellati in aule e uffici della scuo-
 la, che conta tra studenti, docenti e  
 ausiliari circa 1.300 persone.         

 La massiccia infiltrazione della piog- 
 gia ha interessato parte dell'impianto 
 elettrico rendendo inagibile una por-  
 zione importante dell'istituto. Inter- 
 venuti i vigili del fuoco.Nessun ferito

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