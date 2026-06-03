15.50 Ue: Italia prosegua con Pnrr e Coesione "Garantire la continuità delle riforme e degli investimenti attuati nell'ambi- to dello strumento per la Ripresa e la Resilienza. Accelerare gli sforzi per l'attuazione dei programmi della poli- tica di Coesione". Così la Commissione Ue nelle 6 Raccomandazioni per l'Italia E poi: mantenere la correzione dei con- ti pubblici,garantire che eventuali mi- sure contro il caro-energia siano tem- poranee e mirate, rafforzare PA e Giu- stizia, intervenire sul mercato del la- voro, istruzione e sanità. Promosse le misure sulla previdenza complementare.