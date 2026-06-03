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Ue: Italia prosegua con Pnrr e Coesione
"Garantire la continuità delle riforme
e degli investimenti attuati nell'ambi-
to dello strumento per la Ripresa e la
Resilienza. Accelerare gli sforzi per
l'attuazione dei programmi della poli-
tica di Coesione". Così la Commissione
Ue nelle 6 Raccomandazioni per l'Italia
E poi: mantenere la correzione dei con-
ti pubblici,garantire che eventuali mi-
sure contro il caro-energia siano tem-
poranee e mirate, rafforzare PA e Giu-
stizia, intervenire sul mercato del la-
voro, istruzione e sanità. Promosse le
misure sulla previdenza complementare.