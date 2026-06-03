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03/06/2026 15:50
Ue: Italia prosegua con Pnrr e Coesione 
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 Ue: Italia prosegua con Pnrr e Coesione
 "Garantire la continuità delle riforme 
 e degli investimenti attuati nell'ambi-
 to dello strumento per la Ripresa e la 
 Resilienza. Accelerare gli sforzi per  
 l'attuazione dei programmi della poli- 
 tica di Coesione". Così la Commissione 
 Ue nelle 6 Raccomandazioni per l'Italia

 E poi: mantenere la correzione dei con-
 ti pubblici,garantire che eventuali mi-
 sure contro il caro-energia siano tem- 
 poranee e mirate, rafforzare PA e Giu- 
 stizia, intervenire sul mercato del la-
 voro, istruzione e sanità. Promosse le 
 misure sulla previdenza complementare.

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