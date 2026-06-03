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03/06/2026 19:00
Meloni:sconvolti da omicidio braccianti 
  19.00                                 
 Meloni:sconvolti da omicidio braccianti
 "L'orribile omicidio dei 4 braccianti  
 in Calabria ha sconvolto tutti noi.La  
 notizia dei primi fermi rappresenta un 
 passo importante verso l'accertamento  
 della verità e delle responsabilità. Il
 mio pensiero va alle vittime e ai loro 
 familiari. L'Italia non arretra davanti
 alla violenza e alla barbarie: è fon-  
 damentale fare piena luce su questo    
 terribile crimine e assicurare tutti i 
 responsabili alla giustizia".          

 Lo scrive su X la premier Giorgia      
 Meloni in merito all'omicidio dei      
 braccianti di Amendolara.

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