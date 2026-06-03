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19.00
Meloni:sconvolti da omicidio braccianti
"L'orribile omicidio dei 4 braccianti
in Calabria ha sconvolto tutti noi.La
notizia dei primi fermi rappresenta un
passo importante verso l'accertamento
della verità e delle responsabilità. Il
mio pensiero va alle vittime e ai loro
familiari. L'Italia non arretra davanti
alla violenza e alla barbarie: è fon-
damentale fare piena luce su questo
terribile crimine e assicurare tutti i
responsabili alla giustizia".
Lo scrive su X la premier Giorgia
Meloni in merito all'omicidio dei
braccianti di Amendolara.