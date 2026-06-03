19.00 Meloni:sconvolti da omicidio braccianti "L'orribile omicidio dei 4 braccianti in Calabria ha sconvolto tutti noi.La notizia dei primi fermi rappresenta un passo importante verso l'accertamento della verità e delle responsabilità. Il mio pensiero va alle vittime e ai loro familiari. L'Italia non arretra davanti alla violenza e alla barbarie: è fon- damentale fare piena luce su questo terribile crimine e assicurare tutti i responsabili alla giustizia". Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni in merito all'omicidio dei braccianti di Amendolara.