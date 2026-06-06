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06/06/2026 14:26
Papa a Madrid:no ad approcci identitari 
  14.26                                 
 Papa a Madrid:no ad approcci identitari
 Nel primo discorso in Spagna, a Madrid,
 il Papa ricorda che la sicurezza non   
 viene dalle armi né dai muri ma dal    
 "crescere insieme fianco a fianco.Invi-
 to tutti ad abbandonare le narrazioni  
 divisive e polarizzanti, per passare   
 dalle sterili semplificazioni all'ap-  
 prezzamento della complessità". Poi:   
 "Rifuggire quegli approcci identitari  
 che popolano il mondo di nemici".      

 La storia della Spagna "suggerisce che 
 non la cultura dello scontro, ma quella
 dell'incontro genera stabilità e pro-  
 sperità", ha sottolineato il Pontefice.

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