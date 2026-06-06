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14.26
Papa a Madrid:no ad approcci identitari
Nel primo discorso in Spagna, a Madrid,
il Papa ricorda che la sicurezza non
viene dalle armi né dai muri ma dal
"crescere insieme fianco a fianco.Invi-
to tutti ad abbandonare le narrazioni
divisive e polarizzanti, per passare
dalle sterili semplificazioni all'ap-
prezzamento della complessità". Poi:
"Rifuggire quegli approcci identitari
che popolano il mondo di nemici".
La storia della Spagna "suggerisce che
non la cultura dello scontro, ma quella
dell'incontro genera stabilità e pro-
sperità", ha sottolineato il Pontefice.