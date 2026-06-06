14.26 Papa a Madrid:no ad approcci identitari Nel primo discorso in Spagna, a Madrid, il Papa ricorda che la sicurezza non viene dalle armi né dai muri ma dal "crescere insieme fianco a fianco.Invi- to tutti ad abbandonare le narrazioni divisive e polarizzanti, per passare dalle sterili semplificazioni all'ap- prezzamento della complessità". Poi: "Rifuggire quegli approcci identitari che popolano il mondo di nemici". La storia della Spagna "suggerisce che non la cultura dello scontro, ma quella dell'incontro genera stabilità e pro- sperità", ha sottolineato il Pontefice.