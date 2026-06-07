19.50 Parigi: trionfa Zverev,Cobolli ko al 5° Il grande sogno di Flavio Cobolli sfuma all'ultima curva. Alexander Zverev è il nuovo re di Parigi, ma il Roland Garros del 24enne romano resta un assoluto ca- polavoro (da lunedì sarà nella top ten) Sullo Chatrier,il tedesco n.3 del mondo sfata il tabù Slam (aveva perso 3 fina- li su 3) e si impone dopo una durissima battaglia:6-1 4-6 6-4 6-7 6-1 in 4h19'. Match splendido di un irriducibile e coraggioso Cobolli, che cede solo (meno energie) nel quinto e decisivo set. Resta dunque ancora Adriano Panatta l' ultimo azzurro a vincere Parigi (1976).