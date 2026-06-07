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19.50
Parigi: trionfa Zverev,Cobolli ko al 5°
Il grande sogno di Flavio Cobolli sfuma
all'ultima curva. Alexander Zverev è il
nuovo re di Parigi, ma il Roland Garros
del 24enne romano resta un assoluto ca-
polavoro (da lunedì sarà nella top ten)
Sullo Chatrier,il tedesco n.3 del mondo
sfata il tabù Slam (aveva perso 3 fina-
li su 3) e si impone dopo una durissima
battaglia:6-1 4-6 6-4 6-7 6-1 in 4h19'.
Match splendido di un irriducibile e
coraggioso Cobolli, che cede solo (meno
energie) nel quinto e decisivo set.
Resta dunque ancora Adriano Panatta l'
ultimo azzurro a vincere Parigi (1976).