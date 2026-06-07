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07/06/2026 19:50
Parigi: trionfa Zverev,Cobolli ko al 5° 
  19.50                                 
 Parigi: trionfa Zverev,Cobolli ko al 5°
 Il grande sogno di Flavio Cobolli sfuma
 all'ultima curva. Alexander Zverev è il
 nuovo re di Parigi, ma il Roland Garros
 del 24enne romano resta un assoluto ca-
 polavoro (da lunedì sarà nella top ten)
 Sullo Chatrier,il tedesco n.3 del mondo
 sfata il tabù Slam (aveva perso 3 fina-
 li su 3) e si impone dopo una durissima
 battaglia:6-1 4-6 6-4 6-7 6-1 in 4h19'.
 Match splendido di un irriducibile e   
 coraggioso Cobolli, che cede solo (meno
 energie) nel quinto e decisivo set.    

 Resta dunque ancora Adriano Panatta l' 
 ultimo azzurro a vincere Parigi (1976).

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