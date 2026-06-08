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08/06/2026 11:40
Applausi al Papa al Congresso spagnolo 
  11.40                                 
 Applausi al Papa al Congresso spagnolo 
 Leone XIV al Congresso dei deputati ac-
 colto da un lungo applauso, tutti in   
 piedi. E' la prima volta che un Papa   
 parla all'Aula. Un discorso denso: cita
 Cervantes, S.Teresa d'Avila, la scuola 
 di Salamanca,i re Isabella e Ferdinando
 "C'è crisi spirituale. Famiglia è base 
 della Comunità: si rispetti la vita dal
 concepimento alla fine naturale", ha   
 detto. Sui migranti:"Nessun Paese resti
 solo". E "preoccupa il riarmo nel mondo
 La pace richiede coraggio diplomatico".

 Prima, aveva visto il premier Sanchez  
 per un colloquio di 20 minuti.

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