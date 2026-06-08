11.40 Applausi al Papa al Congresso spagnolo Leone XIV al Congresso dei deputati ac- colto da un lungo applauso, tutti in piedi. E' la prima volta che un Papa parla all'Aula. Un discorso denso: cita Cervantes, S.Teresa d'Avila, la scuola di Salamanca,i re Isabella e Ferdinando "C'è crisi spirituale. Famiglia è base della Comunità: si rispetti la vita dal concepimento alla fine naturale", ha detto. Sui migranti:"Nessun Paese resti solo". E "preoccupa il riarmo nel mondo La pace richiede coraggio diplomatico". Prima, aveva visto il premier Sanchez per un colloquio di 20 minuti.