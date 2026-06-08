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Applausi al Papa al Congresso spagnolo
Leone XIV al Congresso dei deputati ac-
colto da un lungo applauso, tutti in
piedi. E' la prima volta che un Papa
parla all'Aula. Un discorso denso: cita
Cervantes, S.Teresa d'Avila, la scuola
di Salamanca,i re Isabella e Ferdinando
"C'è crisi spirituale. Famiglia è base
della Comunità: si rispetti la vita dal
concepimento alla fine naturale", ha
detto. Sui migranti:"Nessun Paese resti
solo". E "preoccupa il riarmo nel mondo
La pace richiede coraggio diplomatico".
Prima, aveva visto il premier Sanchez
per un colloquio di 20 minuti.