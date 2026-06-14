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14/06/2026 21:45
Bimba dimenticata in autogrill sulla A2 
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 Bimba dimenticata in autogrill sulla A2
 Una bambina di 10 anni è stata soccorsa
 dalla Polizia Stradale dopo essere ri- 
 masta nell'area di servizio di Sala    
 Consilina (Salerno),lungo la A2 del Me-
 diterraneo in direzione Sud. I genitori
 avevano ripreso il viaggio senza accor-
 gersi della sua assenza.La famiglia,di-
 retta in Calabria, si era fermata per  
 una sosta. Ripartita dall'autogrill, si
 è resa conto subito che la piccola non 
 era risalita in auto.                  

 Genitori hanno allertato la Polizia che
 ha raggiunto l'area di servizio e rin- 
 tracciato bambina poi riconsegnata.

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