|
21.45
Bimba dimenticata in autogrill sulla A2
Una bambina di 10 anni è stata soccorsa
dalla Polizia Stradale dopo essere ri-
masta nell'area di servizio di Sala
Consilina (Salerno),lungo la A2 del Me-
diterraneo in direzione Sud. I genitori
avevano ripreso il viaggio senza accor-
gersi della sua assenza.La famiglia,di-
retta in Calabria, si era fermata per
una sosta. Ripartita dall'autogrill, si
è resa conto subito che la piccola non
era risalita in auto.
Genitori hanno allertato la Polizia che
ha raggiunto l'area di servizio e rin-
tracciato bambina poi riconsegnata.