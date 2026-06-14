21.45 Bimba dimenticata in autogrill sulla A2 Una bambina di 10 anni è stata soccorsa dalla Polizia Stradale dopo essere ri- masta nell'area di servizio di Sala Consilina (Salerno),lungo la A2 del Me- diterraneo in direzione Sud. I genitori avevano ripreso il viaggio senza accor- gersi della sua assenza.La famiglia,di- retta in Calabria, si era fermata per una sosta. Ripartita dall'autogrill, si è resa conto subito che la piccola non era risalita in auto. Genitori hanno allertato la Polizia che ha raggiunto l'area di servizio e rin- tracciato bambina poi riconsegnata.