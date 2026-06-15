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15/06/2026 00:30
Trump: abbiamo l'accordo con l'Iran1 
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 Trump: abbiamo l'accordo con l'Iran1   
 Con un annuncio a sorpresa su Truth, il
 presidente Trump ha sancito la  conclu-
 sione formale dell'accordo con la   Re-
 pubblica Islamica dell'Iran.           

 Ha ordinato l'immediata rimozione del  
 blocco navale statunitense, autorizzan-
 do il libero e gratuito transito delle 
 imbarcazioni nello Stretto di Hormuz,  
 snodo cruciale per il commercio  globa-
 le. "Navi del mondo, accendete i  moto-
 ri. Lasciate fluire il petrolio!", ha  
 scritto Trump, celebrando il traguardo 
 che punta a decongestionare le rotte e-
 nergetiche mondiali

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