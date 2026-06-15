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Trump: abbiamo l'accordo con l'Iran1
Con un annuncio a sorpresa su Truth, il
presidente Trump ha sancito la conclu-
sione formale dell'accordo con la Re-
pubblica Islamica dell'Iran.
Ha ordinato l'immediata rimozione del
blocco navale statunitense, autorizzan-
do il libero e gratuito transito delle
imbarcazioni nello Stretto di Hormuz,
snodo cruciale per il commercio globa-
le. "Navi del mondo, accendete i moto-
ri. Lasciate fluire il petrolio!", ha
scritto Trump, celebrando il traguardo
che punta a decongestionare le rotte e-
nergetiche mondiali