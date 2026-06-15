0.30 Trump: abbiamo l'accordo con l'Iran Con un annuncio a sorpresa su Truth, il presidente Trump ha sancito la conclu- sione formale dell'accordo con la Re- pubblica Islamica dell'Iran. Ha ordinato l'immediata rimozione del blocco navale statunitense, autorizzan- do il libero e gratuito transito delle imbarcazioni nello Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il commercio globa- le. "Navi del mondo, accendete i moto- ri. Lasciate fluire il petrolio!", ha scritto Trump, celebrando il traguardo che punta a decongestionare le rotte e- nergetiche mondiali.