9.27 Senago,auto si ribalta:morti tre 17enni Un'auto con nove persone a bordo è fi- nita nel Canale Villoresi, un corso di acqua in Lombardia, a Senago. Tre i morti, tutti 17enni, due ragazzi e una ragazza. Il conducente della vettura, un italiano di 19 anni, è in- dagato per omicidio stradale aggravato. Sarebbe risultato positivo all'alcol test. Vigili del fuoco e i sommozzatori hanno liberato i giovani dall'auto. Sei i feriti con traumi multipli. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo.