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21/06/2026 09:27
Senago,auto si ribalta:morti tre 17enni 
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 Senago,auto si ribalta:morti tre 17enni
 Un'auto con nove persone a bordo è fi- 
 nita nel Canale Villoresi, un corso di 
 acqua in Lombardia, a Senago.          

 Tre i morti, tutti 17enni, due ragazzi 
 e una ragazza. Il conducente della     
 vettura, un italiano di 19 anni, è in- 
 dagato per omicidio stradale aggravato.
 Sarebbe risultato positivo all'alcol   
 test. Vigili del fuoco e i sommozzatori
 hanno liberato i giovani dall'auto.    
 Sei i feriti con traumi multipli. Gli  
 investigatori stanno ricostruendo la   
 dinamica dell'incidente. Il conducente 
 avrebbe perso il controllo del mezzo.

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