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Senago,auto si ribalta:morti tre 17enni
Un'auto con nove persone a bordo è fi-
nita nel Canale Villoresi, un corso di
acqua in Lombardia, a Senago.
Tre i morti, tutti 17enni, due ragazzi
e una ragazza. Il conducente della
vettura, un italiano di 19 anni, è in-
dagato per omicidio stradale aggravato.
Sarebbe risultato positivo all'alcol
test. Vigili del fuoco e i sommozzatori
hanno liberato i giovani dall'auto.
Sei i feriti con traumi multipli. Gli
investigatori stanno ricostruendo la
dinamica dell'incidente. Il conducente
avrebbe perso il controllo del mezzo.