12.25 Papa: mondo ha bisogno di pace,speranza "Rispondere all'odio con l'amore, alla prepotenza con la mitezza, allo scorag- giamento con la perseveranza". Così il Papa all'Angelus sulla "missione dei discepoli e testimonianza cristiana nel mondo,che ha bisogno di pace,speranza". Leone XIV ha richiamato la condizione delle prime comunità cristiane che "do- vevano affrontare ostilità e persecu- zioni, come succede ancora oggi". Il "Vangelo si annuncia dalle terrazze,non servono strategie". Così ha commentato il mandato missionario di Gesù. Sui ri- fugiati celebrati ieri:"Nessuno ignori"