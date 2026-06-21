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21/06/2026 12:25
Papa: mondo ha bisogno di pace,speranza 
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 Papa: mondo ha bisogno di pace,speranza
 "Rispondere all'odio con l'amore, alla 
 prepotenza con la mitezza, allo scorag-
 giamento con la perseveranza". Così il 
 Papa all'Angelus sulla "missione dei   
 discepoli e testimonianza cristiana nel
 mondo,che ha bisogno di pace,speranza".

 Leone XIV ha richiamato la condizione  
 delle prime comunità cristiane che "do-
 vevano affrontare ostilità e persecu-  
 zioni, come succede ancora oggi". Il   
 "Vangelo si annuncia dalle terrazze,non
 servono strategie". Così ha commentato 
 il mandato missionario di Gesù. Sui ri-
 fugiati celebrati ieri:"Nessuno ignori"

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