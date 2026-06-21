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12.25
Papa: mondo ha bisogno di pace,speranza
"Rispondere all'odio con l'amore, alla
prepotenza con la mitezza, allo scorag-
giamento con la perseveranza". Così il
Papa all'Angelus sulla "missione dei
discepoli e testimonianza cristiana nel
mondo,che ha bisogno di pace,speranza".
Leone XIV ha richiamato la condizione
delle prime comunità cristiane che "do-
vevano affrontare ostilità e persecu-
zioni, come succede ancora oggi". Il
"Vangelo si annuncia dalle terrazze,non
servono strategie". Così ha commentato
il mandato missionario di Gesù. Sui ri-
fugiati celebrati ieri:"Nessuno ignori"