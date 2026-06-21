Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
21/06/2026 14:50
MotoGp: Marquez vince a Brno,Bagnaia 3° 
  14.50                                 
 MotoGp: Marquez vince a Brno,Bagnaia 3°
 Marc Marquez beffa Pecco Bagnaia nel Gp
 della Repubblica Ceca. A Brno, il cam- 
 pione del mondo, scattato dalla seconda
 fila, a -6 giri supera il compagno in  
 Ducati, a lungo in testa, che poi subi-
 sce anche il sorpasso del poleman Ogura
 Per il torinese sfuma il bis della     
 Sprint. Assente Bezzecchi, squalificato
 per uno schiaffo a un commissario, Mar-
 quez si porta a -40 dal leader iridato 
 dell'Aprilia.                          

 A punti anche Fabio Di Giannantonio,4°,
 poi gli spagnoli Mir,Aldeguer e Fernan-
 dez, Luca Marini, Martin e Bastianini.

Torna Indietro