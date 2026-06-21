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14.50
MotoGp: Marquez vince a Brno,Bagnaia 3°
Marc Marquez beffa Pecco Bagnaia nel Gp
della Repubblica Ceca. A Brno, il cam-
pione del mondo, scattato dalla seconda
fila, a -6 giri supera il compagno in
Ducati, a lungo in testa, che poi subi-
sce anche il sorpasso del poleman Ogura
Per il torinese sfuma il bis della
Sprint. Assente Bezzecchi, squalificato
per uno schiaffo a un commissario, Mar-
quez si porta a -40 dal leader iridato
dell'Aprilia.
A punti anche Fabio Di Giannantonio,4°,
poi gli spagnoli Mir,Aldeguer e Fernan-
dez, Luca Marini, Martin e Bastianini.