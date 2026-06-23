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15.15
Inps: pensione donne -34% degli uominir
Nel 2025 l'importo medio delle pensioni
di invalidità, vecchiaia e superstiti è
stato in media di 1.876,1 euro/mese, ma
per le donne s'è fermato a 1.491,7 euro
(-34% rispetto ai 2.260,6 degli uomini)
La differenza sfiora il 45% per pensio-
ni di vecchiaia dei dipendenti privati.
In totale nel 2025 15 milioni 435.694
di pensionati, uomini il 48,1% e donne
il 51,9%. Età media della pensione:65,4
anni donne e 64,1 anni uomini. La più
bassa:uomini Trentino Alto Adige (62,3)
contro i 67 anni delle donne in Umbria.
I dati nel Rendiconto sociale Inps.