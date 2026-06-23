Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
23/06/2026 15:15
Inps: pensione donne -34% degli uominir 
  15.15                                 
 Inps: pensione donne -34% degli uominir
 Nel 2025 l'importo medio delle pensioni
 di invalidità, vecchiaia e superstiti è
 stato in media di 1.876,1 euro/mese, ma
 per le donne s'è fermato a 1.491,7 euro
 (-34% rispetto ai 2.260,6 degli uomini)
 La differenza sfiora il 45% per pensio-
 ni di vecchiaia dei dipendenti privati.

 In totale nel 2025 15 milioni 435.694  
 di pensionati, uomini il 48,1% e donne 
 il 51,9%. Età media della pensione:65,4
 anni donne e 64,1 anni uomini. La più  
 bassa:uomini Trentino Alto Adige (62,3)
 contro i 67 anni delle donne in Umbria.
 I dati nel Rendiconto sociale Inps.

Torna Indietro