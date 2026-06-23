15.15 Inps: pensione donne -34% degli uomini Nel 2025 l'importo medio delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti è stato in media di 1.876,1 euro/mese, ma per le donne s'è fermato a 1.491,7 euro (-34% rispetto ai 2.260,6 degli uomini) La differenza sfiora il 45% per pensio- ni di vecchiaia dei dipendenti privati. In totale nel 2025 15 milioni 435.694 di pensionati, uomini il 48,1% e donne il 51,9%. Età media della pensione:65,4 anni donne e 64,1 anni uomini. La più bassa:uomini Trentino Alto Adige (62,3) contro i 67 anni delle donne in Umbria. I dati nel Rendiconto sociale Inps.