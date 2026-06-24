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24/06/2026 11:00
Papa a scrittori:offrite pace e umanità 
  11.00                                 
 Papa a scrittori:offrite pace e umanità
 Migliaia di persone in piazza S.Pietro 
 a sfidare il caldo torrido per assiste-
 re all'udienza generale di Leone XIV.  

 "C'è bisogno di voi,create spazi di pa-
 ce", ha detto a un gruppo di scrittori 
 in occasione del centenario della Li-  
 breria Editrice Vaticana. "Scrivere è  
 atto di verità e palestra di umanità". 
 L'udienza generale è incentrata sulla  
 Costituzione Sacrosanctum Concilium, in
 particolare sul mistero eucaristico."Un
 dono che ci fa entrare nella dinamica  
 dell'unità, un potente antidoto ai fer-
 menti di divisione che minano il mondo"

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