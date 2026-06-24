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Papa a scrittori:offrite pace e umanità
Migliaia di persone in piazza S.Pietro
a sfidare il caldo torrido per assiste-
re all'udienza generale di Leone XIV.
"C'è bisogno di voi,create spazi di pa-
ce", ha detto a un gruppo di scrittori
in occasione del centenario della Li-
breria Editrice Vaticana. "Scrivere è
atto di verità e palestra di umanità".
L'udienza generale è incentrata sulla
Costituzione Sacrosanctum Concilium, in
particolare sul mistero eucaristico."Un
dono che ci fa entrare nella dinamica
dell'unità, un potente antidoto ai fer-
menti di divisione che minano il mondo"