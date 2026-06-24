11.00 Papa a scrittori:offrite pace e umanità Migliaia di persone in piazza S.Pietro a sfidare il caldo torrido per assiste- re all'udienza generale di Leone XIV. "C'è bisogno di voi,create spazi di pa- ce", ha detto a un gruppo di scrittori in occasione del centenario della Li- breria Editrice Vaticana. "Scrivere è atto di verità e palestra di umanità". L'udienza generale è incentrata sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium, in particolare sul mistero eucaristico."Un dono che ci fa entrare nella dinamica dell'unità, un potente antidoto ai fer- menti di divisione che minano il mondo"