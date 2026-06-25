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25/06/2026 11:15
Bce:peggioramento crescita in area euro 
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 Bce:peggioramento crescita in area euro
 Gli indicatori a breve per l'economia  
 dell'area euro "sono peggiorati da mar-
 zo" e "indicano chiaramente l'impatto  
 negativo della guerra in MO sull'econo-
 mia". E' l'llarme della Bce.           

 L'indice pmi composito flash dell'area 
 euro è ulteriormente sceso a maggio e  
 la Bce nota che è restato "in territo- 
 rio di contrazione 2 mesi consecutivi".

 "Un deciso rallentamento" dei consumi  
 col rivelarsi dell'impatto della guerra
 che è attesa pesare di più sugli inve- 
 stimenti nel secondo trimestre".

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