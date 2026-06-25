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11.15
Bce:peggioramento crescita in area euro
Gli indicatori a breve per l'economia
dell'area euro "sono peggiorati da mar-
zo" e "indicano chiaramente l'impatto
negativo della guerra in MO sull'econo-
mia". E' l'llarme della Bce.
L'indice pmi composito flash dell'area
euro è ulteriormente sceso a maggio e
la Bce nota che è restato "in territo-
rio di contrazione 2 mesi consecutivi".
"Un deciso rallentamento" dei consumi
col rivelarsi dell'impatto della guerra
che è attesa pesare di più sugli inve-
stimenti nel secondo trimestre".