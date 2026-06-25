11.15 Bce:peggioramento crescita in area euro Gli indicatori a breve per l'economia dell'area euro "sono peggiorati da mar- zo" e "indicano chiaramente l'impatto negativo della guerra in MO sull'econo- mia". E' l'llarme della Bce. L'indice pmi composito flash dell'area euro è ulteriormente sceso a maggio e la Bce nota che è restato "in territo- rio di contrazione 2 mesi consecutivi". "Un deciso rallentamento" dei consumi col rivelarsi dell'impatto della guerra che è attesa pesare di più sugli inve- stimenti nel secondo trimestre".