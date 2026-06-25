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25/06/2026 13:35
Macron: fermata nave flotta ombra russa 
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 Macron: fermata nave flotta ombra russa
 La Marina francese ha intercettato una 
 nave della flotta ombra russa,la petro-
 liera Deliver,al largo della Sicilia.  
 Lo ha annunciato il presidente francese
 Macron su X, aggiungendo che "questa   
 nuova azione arriva dopo un'operazione 
 simile del Regno Unito".               

 "Non permetteremo alla flotta fantasma 
 di aggirare le sanzioni e finanziare lo
 sforzo bellico russo. L'Europa,ha detto
 Macron,"continuerà a compiere tutti gli
 sforzi necessari per aumentare il costo
 della guerra per la Russia e consentire
 una pace solida e duratura in Ucraina".

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