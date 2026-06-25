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Macron: fermata nave flotta ombra russa
La Marina francese ha intercettato una
nave della flotta ombra russa,la petro-
liera Deliver,al largo della Sicilia.
Lo ha annunciato il presidente francese
Macron su X, aggiungendo che "questa
nuova azione arriva dopo un'operazione
simile del Regno Unito".
"Non permetteremo alla flotta fantasma
di aggirare le sanzioni e finanziare lo
sforzo bellico russo. L'Europa,ha detto
Macron,"continuerà a compiere tutti gli
sforzi necessari per aumentare il costo
della guerra per la Russia e consentire
una pace solida e duratura in Ucraina".