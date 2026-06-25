13.35 Macron: fermata nave flotta ombra russa La Marina francese ha intercettato una nave della flotta ombra russa,la petro- liera Deliver,al largo della Sicilia. Lo ha annunciato il presidente francese Macron su X, aggiungendo che "questa nuova azione arriva dopo un'operazione simile del Regno Unito". "Non permetteremo alla flotta fantasma di aggirare le sanzioni e finanziare lo sforzo bellico russo. L'Europa,ha detto Macron,"continuerà a compiere tutti gli sforzi necessari per aumentare il costo della guerra per la Russia e consentire una pace solida e duratura in Ucraina".