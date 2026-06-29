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Lagarde, Europa resistente a crisi
Christine Lagarde,Presidente della Ban-
ca centrale europea,nel discorso di in-
troduzione al Forum di Sintra, organiz-
zato dall'Istituto Centrale, ha eviden-
ziato come l'Europa sia resistente a
crisi e che si ha margine per agire sui
tassi. Le decisioni verranno prese in
base ai dati.
L'Europa in questi anni "ha costruito
una considerevole resistenza" a shock
economici e questo "ha creato un margi-
ne per la politica monetaria e per ri-
tornare alle basi e agire in modo misu-
rato". Così si è espressa Lagarde.