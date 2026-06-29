23.00 Lagarde: Europa resistente alla crisi Christine Lagarde,Presidente della Ban- ca centrale europea,nel discorso di in- troduzione al Forum di Sintra, organiz- zato dall'Istituto Centrale, ha eviden- ziato come l'Europa sia resistente a crisi e che si ha margine per agire sui tassi. Le decisioni verranno prese in base ai dati. L'Europa in questi anni "ha costruito una considerevole resistenza" a shock economici e questo "ha creato un margi- ne per la politica monetaria e per ri- tornare alle basi e agire in modo misu- rato". Così si è espressa Lagarde.