Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
29/06/2026 23:00
Lagarde: "Europa resistente alla crisi" 
  23.00                                 
 Lagarde: "Europa resistente alla crisi"
 Christine Lagarde,Presidente della Ban-
 ca centrale europea,nel discorso di in-
 troduzione al Forum di Sintra, organiz-
 zato dall'Istituto Centrale, ha eviden-
 ziato come l'Europa sia resistente a   
 crisi e che si ha margine per agire sui
 tassi. Le decisioni verranno prese in  
 base ai dati.                          

 L'Europa in questi anni "ha costruito  
 una considerevole resistenza" a shock  
 economici e questo "ha creato un margi-
 ne per la politica monetaria e per ri- 
 tornare alle basi e agire in modo misu-
 rato". Così si è espressa Lagarde.

Torna Indietro