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9.05
Bomba Ranucci, fermati hanno precedenti
I 4 arrestati come presunti esecutori
dell'attentato a Ranucci hanno tutti
precedenti per droga e danneggiamento e
uno era a domiciliari da qualche giorno
Hanno dai 22 ai 53 anni e sono accusati
a vario titolo di detenzione, porto e
uso di ordigno esplosivo, minaccia e
danneggiamento,aggravati dall'aver agi-
to in più di 5 e in modo mafioso.Avreb-
bero fatto un 'favore' ai mandanti, pa-
gato diverse migliaia di euro. La loro
auto ripresa in viaggio dalla Campania
verso Roma, sul luogo dell'attentato e
poi di ritorno lungo la Pontina.