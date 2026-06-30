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30/06/2026 09:05
Bomba Ranucci, fermati hanno precedenti 
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 Bomba Ranucci, fermati hanno precedenti
 I 4 arrestati come presunti esecutori  
 dell'attentato a Ranucci hanno tutti   
 precedenti per droga e danneggiamento e
 uno era a domiciliari da qualche giorno

 Hanno dai 22 ai 53 anni e sono accusati
 a vario titolo di detenzione, porto e  
 uso di ordigno esplosivo, minaccia e   
 danneggiamento,aggravati dall'aver agi-
 to in più di 5 e in modo mafioso.Avreb-
 bero fatto un 'favore' ai mandanti, pa-
 gato diverse migliaia di euro. La loro 
 auto ripresa in viaggio dalla Campania 
 verso Roma, sul luogo dell'attentato e 
 poi di ritorno lungo la Pontina.

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