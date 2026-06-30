9.05 Bomba Ranucci, fermati hanno precedenti I 4 arrestati come presunti esecutori dell'attentato a Ranucci hanno tutti precedenti per droga e danneggiamento e uno era a domiciliari da qualche giorno Hanno dai 22 ai 53 anni e sono accusati a vario titolo di detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento,aggravati dall'aver agi- to in più di 5 e in modo mafioso.Avreb- bero fatto un 'favore' ai mandanti, pa- gato diverse migliaia di euro. La loro auto ripresa in viaggio dalla Campania verso Roma, sul luogo dell'attentato e poi di ritorno lungo la Pontina.