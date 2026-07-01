Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
01/07/2026 12:48
Ondate caldo, qualche giorno di tregua 
  12.48                                 
 Ondate caldo, qualche giorno di tregua 
 Tregua dal grande caldo per 2 o 3 gior-
 ni, grazie a una perturbazione che ab- 
 basserà le temperature di 5 o 6°C, pur 
 senza farle riscendere nella media.    

 Il Consorzio Lamma-Cnr prevede tempora-
 li, grandine e vento a partire dalle   
 Alpi e sulla Pianura Padana già da og- 
 gi. Poi l'allargament a tutto il Nord e
 da domani la discesa lungo la Penisola.

 Diminuiscono le città in rosso nel     
 bollettino del ministero della Salute: 
 domani saranno solo due, Catania e     
 Reggio Calabria. Ma l'afa tornerà.

Torna Indietro