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12.48
Ondate caldo, qualche giorno di tregua
Tregua dal grande caldo per 2 o 3 gior-
ni, grazie a una perturbazione che ab-
basserà le temperature di 5 o 6°C, pur
senza farle riscendere nella media.
Il Consorzio Lamma-Cnr prevede tempora-
li, grandine e vento a partire dalle
Alpi e sulla Pianura Padana già da og-
gi. Poi l'allargament a tutto il Nord e
da domani la discesa lungo la Penisola.
Diminuiscono le città in rosso nel
bollettino del ministero della Salute:
domani saranno solo due, Catania e
Reggio Calabria. Ma l'afa tornerà.