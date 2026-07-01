12.48 Ondate caldo, qualche giorno di tregua Tregua dal grande caldo per 2 o 3 gior- ni, grazie a una perturbazione che ab- basserà le temperature di 5 o 6°C, pur senza farle riscendere nella media. Il Consorzio Lamma-Cnr prevede tempora- li, grandine e vento a partire dalle Alpi e sulla Pianura Padana già da og- gi. Poi l'allargament a tutto il Nord e da domani la discesa lungo la Penisola. Diminuiscono le città in rosso nel bollettino del ministero della Salute: domani saranno solo due, Catania e Reggio Calabria. Ma l'afa tornerà.