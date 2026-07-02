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02/07/2026 12:55
Tajani:"Situazione Italia meglio altri" 
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 Tajani:"Situazione Italia meglio altri"
 "La situazione economica del nostro    
 Paese è migliore di quella di altri:   
 meno pressione fiscale, 1,2mln di posti
 lavoro in più,la Borsa che sale, spread
 con calo e export in crescita, malgrado
 la situazione internazionale". Così il 
 vicepremier e ministro degli Esteri Ta-
 jani."Bisogna avere una politica estera
 credibile,anche per fare venire l'este-
 ro verso di noi"."Ci occupiamo giorno e
 notte delle nostre imprese all'estero".

 "Lavoriamo per far tornare Nessy Guerra
 dall'Egitto".Mosca fermi le aggressioni
 a Kiev.Vannacci? "A servizio sinistra".

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