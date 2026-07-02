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12.55
Tajani:"Situazione Italia meglio altri"
"La situazione economica del nostro
Paese è migliore di quella di altri:
meno pressione fiscale, 1,2mln di posti
lavoro in più,la Borsa che sale, spread
con calo e export in crescita, malgrado
la situazione internazionale". Così il
vicepremier e ministro degli Esteri Ta-
jani."Bisogna avere una politica estera
credibile,anche per fare venire l'este-
ro verso di noi"."Ci occupiamo giorno e
notte delle nostre imprese all'estero".
"Lavoriamo per far tornare Nessy Guerra
dall'Egitto".Mosca fermi le aggressioni
a Kiev.Vannacci? "A servizio sinistra".