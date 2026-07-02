12.55 Tajani:"Situazione Italia meglio altri" "La situazione economica del nostro Paese è migliore di quella di altri: meno pressione fiscale, 1,2mln di posti lavoro in più,la Borsa che sale, spread con calo e export in crescita, malgrado la situazione internazionale". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Ta- jani."Bisogna avere una politica estera credibile,anche per fare venire l'este- ro verso di noi"."Ci occupiamo giorno e notte delle nostre imprese all'estero". "Lavoriamo per far tornare Nessy Guerra dall'Egitto".Mosca fermi le aggressioni a Kiev.Vannacci? "A servizio sinistra".