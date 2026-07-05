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13.14
Estate,ministero Turismo: Italia top Ue
L'Italia si conferma regina europea del
turismo anche per l'estate del 2026.
Prenotazioni di alloggi/posti letto al
51,2% (giugno +13.4% e luglio +10% ri-
spetto al 2025). Seguono Spagna (42,8%)
Francia (32,9%).Tariffa media 153 euro,
più bassa di Spagna (170)e Grecia (195)
Così il ministero del Turismo. Più pre-
senze in Veneto (57,5%), Emilia-Romagna
(56,7%), Province autonome di Trento
(55,7%) e Bolzano (54,9%). Poi, Friuli
Venezia Giulia (53,7%), Sicilia (53,3%)
e Toscana (52,5%). Al top mare e laghi,
seguiti dalle località termali.