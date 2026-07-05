13.14 Estate,ministero Turismo: Italia top Ue L'Italia si conferma regina europea del turismo anche per l'estate del 2026. Prenotazioni di alloggi/posti letto al 51,2% (giugno +13.4% e luglio +10% ri- spetto al 2025). Seguono Spagna (42,8%) Francia (32,9%).Tariffa media 153 euro, più bassa di Spagna (170)e Grecia (195) Così il ministero del Turismo. Più pre- senze in Veneto (57,5%), Emilia-Romagna (56,7%), Province autonome di Trento (55,7%) e Bolzano (54,9%). Poi, Friuli Venezia Giulia (53,7%), Sicilia (53,3%) e Toscana (52,5%). Al top mare e laghi, seguiti dalle località termali.