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05/07/2026 13:14
Estate,ministero Turismo: Italia top Ue 
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 Estate,ministero Turismo: Italia top Ue
 L'Italia si conferma regina europea del
 turismo anche per l'estate del 2026.   
 Prenotazioni di alloggi/posti letto al 
 51,2% (giugno +13.4% e luglio +10% ri- 
 spetto al 2025). Seguono Spagna (42,8%)
 Francia (32,9%).Tariffa media 153 euro,
 più bassa di Spagna (170)e Grecia (195)

 Così il ministero del Turismo. Più pre-
 senze in Veneto (57,5%), Emilia-Romagna
 (56,7%), Province autonome di Trento   
 (55,7%) e Bolzano (54,9%). Poi, Friuli 
 Venezia Giulia (53,7%), Sicilia (53,3%)
 e Toscana (52,5%). Al top mare e laghi,
 seguiti dalle località termali.

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