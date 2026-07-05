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05/07/2026 20:10
Costa libica, trovato corpo surfista 
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 Costa libica, trovato corpo surfista   
 Potrebbe essere arrivata a conclusione 
 la vicenda di Mimmo Piepoli,il surfista
 39enne di Erchie (Brindisi) scomparso  
 lo scorso 1° maggio mentre faceva kite-
 surf nelle acque di Porto Cesareo, sem-
 pre in Puglia.Dinanzi alla costa libica
 di Daryana, a Est di Bengasi, è stato  
 trovato in mare un cadavere di identità
 sconosciuta.                           

 A dare l'allarme è stato un pescatore. 
 Il corpo appare scheletrizzato e secon-
 do i siti libici, indossa la muta ed è 
 agganciato alla tavola da surf. L'iden-
 tificazione avverrà tramite esame DNA.

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