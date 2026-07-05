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20.10
Costa libica, trovato corpo surfista
Potrebbe essere arrivata a conclusione
la vicenda di Mimmo Piepoli,il surfista
39enne di Erchie (Brindisi) scomparso
lo scorso 1° maggio mentre faceva kite-
surf nelle acque di Porto Cesareo, sem-
pre in Puglia.Dinanzi alla costa libica
di Daryana, a Est di Bengasi, è stato
trovato in mare un cadavere di identità
sconosciuta.
A dare l'allarme è stato un pescatore.
Il corpo appare scheletrizzato e secon-
do i siti libici, indossa la muta ed è
agganciato alla tavola da surf. L'iden-
tificazione avverrà tramite esame DNA.