20.10 Costa libica, trovato corpo surfista Potrebbe essere arrivata a conclusione la vicenda di Mimmo Piepoli,il surfista 39enne di Erchie (Brindisi) scomparso lo scorso 1° maggio mentre faceva kite- surf nelle acque di Porto Cesareo, sem- pre in Puglia.Dinanzi alla costa libica di Daryana, a Est di Bengasi, è stato trovato in mare un cadavere di identità sconosciuta. A dare l'allarme è stato un pescatore. Il corpo appare scheletrizzato e secon- do i siti libici, indossa la muta ed è agganciato alla tavola da surf. L'iden- tificazione avverrà tramite esame DNA.